Зеленский сильно занизил реальные потери ВСУ — австрийский эксперт

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оценки предполагаемых потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ), озвученные накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, кажутся сильно заниженными. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью германскому телеканалу NTV.

«Эта цифра (31 тыс. погибших — прим. ТАСС), бесспорно, кажется слишком низкой», — заявил эксперт. Он напомнил, что власти США исходят из того, что в реальности общие потери ВСУ достигают около 200 тыс. военнослужащих, из которых от 70 тыс. до 90 тыс. были убиты, остальные ранены.

25 февраля Зеленский заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тыс. человек. Он добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести.

Власти Украины стараются не озвучивать данные о потерях своих вооруженных сил. При этом в западных СМИ высказываются версии, что они могут доходить до сотен тысяч. В частности, бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор говорил в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate, что потери ВСУ составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2023 года сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.