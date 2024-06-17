Большинство поляков требуют закрыть от мигрантов восточную границу Польши — опрос

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительное большинство польских граждан требуют не впускать на польскую территорию нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну со стороны Белоруссии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Ipsos по заказу радиостанции TOK FM.

По этим данным, 67% респондентов выступают за то, чтобы не впускать мигрантов в Польшу, а если тем все же удалось проникнуть в страну, участники опроса выступают за то, чтобы высылать их обратно в Белоруссию.

Противоположного мнения придерживаются 19% опрошенных. По их мнению, мигрантов надо впускать в Польшу и рассматривать их просьбы о предоставлении убежища. Еще 14% участников опроса признались, что не имеют собственного мнения по этому вопросу.

Опрос проводился на территории всей Польши 4–6 июня. В нем приняли участие 1 тыс. взрослых жителей республики.