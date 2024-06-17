Медведев предложил подсчитать ущерб от западных санкций

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия подсчитает убытки, понесенные из-за введенных против нее санкций, и предъявит их западным странам. Об этом сообщил председатель «Единой России» на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!», которое проходит на площадке международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнеры»

«Можно было бы заняться систематизацией и подсчетом ущерба странам, пострадавшим от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Таких государств наберется немало. Мы такие санкции тоже рассмотрим на ущерб. И собираемся его подсчитывать, чтобы в определенных ситуациях предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки. Реализация на практике этой позиции требует создания реестра потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма для выплаты возможных компенсаций», — сказал Дмитрий Медведев.