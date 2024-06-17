0
0
53
НОВОСТИ

Медведев предложил подсчитать ущерб от западных санкций

13:05 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия подсчитает убытки, понесенные из-за введенных против нее санкций, и предъявит их западным странам. Об этом сообщил председатель «Единой России» на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!», которое проходит на площадке международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнеры»

«Можно было бы заняться систематизацией и подсчетом ущерба странам, пострадавшим от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Таких государств наберется немало. Мы такие санкции тоже рассмотрим на ущерб. И собираемся его подсчитывать, чтобы в определенных ситуациях предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки. Реализация на практике этой позиции требует создания реестра потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма для выплаты возможных компенсаций», — сказал Дмитрий Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 17.06.2024
В Киеве военный хотел поджечь здание Рады, но перепутал его с другим
0
16
13:00 17.06.2024
Большинство поляков требуют закрыть от мигрантов восточную границу Польши — опрос
0
71
12:32 17.06.2024
Макрон слышит предупреждения РФ по поводу отправки войск на Украину — глава СВР
0
145
12:30 17.06.2024
Представлена деловая программа конференции GigaConf 2024
0
111
12:20 17.06.2024
Путин переподчинил себе ФМБА
0
160
12:05 17.06.2024
При отказе от инициативы Путина условия заключения мира для Киева станут жестче — Нарышкин
0
178
12:00 17.06.2024
Попытки Зеленского расширить поддержку Украины потерпели крах в Швейцарии — Bloomberg
0
209
11:35 17.06.2024
Сбер, Сколтех и РБК создадут «Теорию всего»
0
188
11:32 17.06.2024
Украина и международные кредиторы не достигли соглашения о реструктуризации долга
0
242
11:20 17.06.2024
В будущем у людей не будет телефонов, только внедряемые в мозг чипы Neuralink — Маск
0
229

Возврат к списку