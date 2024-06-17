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Макрон слышит предупреждения РФ по поводу отправки войск на Украину — глава СВР

12:32 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон слышит предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Слышит. Была дискуссия по этому вопросу и внутри западных стран, [она] продолжается, в том числе и во Франции. Есть и за, и против. Нам представляется, [что] тех, кто против, больше», — сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

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