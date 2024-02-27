Иран убедил «Ось сопротивления» сократить число нападений на базы США в регионе — NYT
12:05 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран убедил силы исламского сопротивления сократить нападения на американские военные объекты в регионе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По ее информации, «Тегеран, опасаясь открытого столкновения с Вашингтоном», призвал все якобы связанные с ним группировки «сократить количество атак по таким целям, как военные объекты». Собеседники газеты отмечают, что после ударов США в ночь на 3 февраля было осуществлено «лишь два незначительных нападения на американские базы в Сирии и ни одного в Ираке». По утверждению издания, относительное затишье в этих двух странах подтверждает, что Иран действительно имеет влияние на «Ось сопротивления». После нападения, приведшего к гибели трех американских солдат, Тегеран действительно обеспокоился тем, что излишняя самостоятельность сил сопротивления «может вовлечь его в войну», считают источники NYT.
Как сообщает газета, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Исмаил Каани во время своего визита в Багдад в конце января сумел убедить иракские шиитские формирования приостановить нападения на посольство США и американские базы в Ираке.
В силы исламского сопротивления («Ось сопротивления») входят мусульманские, в основном шиитские, военизированные группировки. К их числу относят палестинское движение ХАМАС, ливанскую партию «Хезболлах», иракское ополчение «Исламское сопротивление Ирака», йеменское движение «Ансар Аллах», группировки «Зайнабиюн» (сформирована из пакистанцев-шиитов) и «Фатимийюн» (сформирована из афганцев-шиитов).
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