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Пограничники РФ должны прекратить работу в аэропорту Звартноц — спикер парламента Армении

12:20 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя новости о том, что власти республики уже приняли соответствующее решение.

«Я не участвовал в таком обсуждении, но считаю, что было бы правильно, если бы они (пограничники РФ — прим. ТАСС) оттуда ушли. Я не уверен, что они защитят границы нашей страны», — сказал он.

Спикер парламента выступил с утверждением, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики не раз становились «более уязвимыми. „Они приехали в Нагорный Карабах и что сделали? Они пришли, чтобы вывести армянский народ из Нагорного Карабаха?“ — заявил Симонян.

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