Суд приговорил главу «Мемориала» Орлова* к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ
14:00 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Головинский суд Москвы приговорил сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано решением Верховного суда) Олега Орлова* (признан иноагентом) к 2,5 года колонии за повторную дискредитацию российской армии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд признал Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторные публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — зачитала текст приговора судья Елена Астахова.
Прокурор просил приговорить правозащитника к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы.
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