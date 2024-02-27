В Нидерландах стало некуда селить беженцев с Украины - СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый центр приема украинских беженцев в Нидерландах закрыт из-за переполненности. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на местные власти.

«Центр переполнен, что приводит к недостаточному количеству мест для размещения, длинным очередям в санитарные помещения и недостаточному личному пространству», — пояснило управление безопасности региона Утрехт.

Согласно задумке властей, единый центр на 140 мест должен был служить своего рода хабом, куда бы обращались все украинские беженцы, прибывшие в Нидерланды в поисках убежища. Отсюда их должны были в течение 24 часов расселять по другим центрам, разбросанным по всей стране. Однако свободные места в них закончились, переселять беженцев стало некуда.