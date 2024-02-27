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Минобороны ФРГ об отправке войск на Украину: Этого не может быть и не будет

19:20 27.02.2024 Источник: Интерфакс

Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что не знает, что побудило президента Франции Эмманюэля Макрона заявить о возможности отправки военнослужащих из западных стран на Украину, и предположил, что таким образом французский лидер просто хотел призвать другие страны к обсуждению этого вопроса, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

"Я не знаю, что послужило толчком для этого. (...) Думаю, президент Макрон хотел предложить нам пищу для размышлений", - отметил Писториус на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Австрии Клаудией Таннер.

Писториус напомнил, что Германия исключает отправку немецких военнослужащих на Украину. "Германия не имеет возможности отправить войска на Украину. Этого не может быть и не будет", - подчеркнул Писториус.

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