Украинский БПЛА уничтожен над Курской областью
09:00 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.
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