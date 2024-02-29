Украинский БПЛА уничтожен над Курской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.