Россия наступает по целому ряду направлений и освобождает новые территории — президент

12:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска владеют инициативой и наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождая все новые территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории», — сказал Путин.