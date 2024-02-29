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Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам

14:05 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил снизить долговую нагрузку субъектов РФ. Глава государства в послании Федеральному собранию предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, что сохранит им около 200 млрд рублей ежегодно.

«Сейчас хотел бы отдельно остановиться на вопросах регионального развития. Что предлагается? Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год», — сказал президент.

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