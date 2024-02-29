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Шеф Пентагона считает, что если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией

20:30 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. С такой оценкой выступил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, посвященных выяснению обстоятельств его госпитализации в начале января.

По мнению Остина, в случае поражения Украины российское руководство «не остановится». «Откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией», — сказал министр обороны США.

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