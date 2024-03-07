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Между странами ЕС могут возникнуть конфликты из-за дефицита воды - Politico

10:32 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Politico узнала об опасениях возможного конфликта между странами ЕС из-за дефицита воды. Государства содружества могут начать вражду из-за нехватки водных ресурсов, пока такая тенденция растёт. К концу столетия частые засухи грозят сократить экономический рост Евросоюза на 7%.

Это предупреждение Еврокомиссия намерена огласить на следующей неделе в своём коммюнике, выяснило издание, изучив конфиденциальный документ. Из него следует, что дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни.

«Риски могут проявляться в различных формах, некоторые из них включают усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами их использования», — сказано в документе.

Коммюнике призывает страны Евросоюза ускорить подготовку к борьбе с изменением климата, указывая, что те значительно отстали от планов.  Говорит Москва

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