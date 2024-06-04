В Сбере рассказали о мошеннических схемах выманивания денег у россиян
09:15 04.06.2024
Телефонные мошенники чаще всего нацелены на то, чтобы запугать свою жертву тем, что она якобы может потерять свои средства. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «Известиям».
Один из необычных сценариев – схема выманивания денег с поддельным похищением людей. «В результате телефонного мошенничества жертве – например, чьей-то маме, которая уже перевела деньги злоумышленнику – предлагалось их вернуть, поехав в другой город. Но при этом телефон нельзя брать с собой. Мама уезжает за тысячу километров от своего места жительства в желании спасти свои средства, – рассказал он. – Одновременно мошенник звонит родственникам этого человека и говорит: «Вашу маму похитили. Если вы хотите ее вернуть, внесите денежные средства в такой-то сумме на такой-то счет». С мамой дети связаться не могут: телефона у нее нет».
При содействии Сбера правоохранительным органам удалось спасти человека и выйти на организаторов, сотрудники полиции задержали 16 человек, причастных к этому мошенничеству, добавил Станислав Кузнецов. Колл-центр, который готовил это и другие подобные преступления, базировался на территории России. Но центрами телефонного мошенничества остаются колл-центры на территории Украины: сейчас их около 350-400, в них работает несколько сотен тысяч человек, отметил он.
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