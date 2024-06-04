В Сбере назвали критической ситуацию с телефонным мошенничеством в России
09:12 04.06.2024
Ситуация с телефонным мошенничеством в начале 2024 года стала критической. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «Известиям».
По оценкам Сбера, в 2023 году мошенники украли у россиян более 250 млрд руб., при этом с начала 2024 года банк помог своим клиентам спасти более 150 млрд руб., сообщил он. «Ежедневно злоумышленники совершают до 20 млн звонков. Такого масштаба атак на наших граждан не было никогда», – отметил Станислав Кузнецов.
По его словам, порядка 200 тыс. граждан в сутки могут попадаться на обман. «Однако для клиентов «Сбера» срабатывает банковская система защиты. Она автоматически предотвращает хищение, ее эффективность – 99,8%», – добавил он.
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