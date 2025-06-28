Трамп о властях ЕС: Они невероятно плохо вели себя по отношению к нам…

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) не имеет на руках козырей на переговорах с США об условиях двусторонней торговли и вскоре будет вынужден начать лучше относиться к американскому бизнесу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

«Они гадкие. Они очень гадкие. У нас хорошие отношения. Я сейчас веду дела с [председателем Еврокомиссии] Урсулой [фон дер Ляйен] и [остальной] группой [лидеров ЕС]. Но это очень тяжелая ситуация. Они невероятно плохо вели себя по отношению к нам. <…> Однако очень скоро они научатся не быть такими гадкими. Они это знают», — сказал глава вашингтонской администрации. «Карты у нас. У нас [на руках] намного больше карт, чем у них», — заявил Трамп.