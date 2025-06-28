0
0
206
НОВОСТИ

Трамп о властях ЕС: Они невероятно плохо вели себя по отношению к нам…

09:15 28.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) не имеет на руках козырей на переговорах с США об условиях двусторонней торговли и вскоре будет вынужден начать лучше относиться к американскому бизнесу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

«Они гадкие. Они очень гадкие. У нас хорошие отношения. Я сейчас веду дела с [председателем Еврокомиссии] Урсулой [фон дер Ляйен] и [остальной] группой [лидеров ЕС]. Но это очень тяжелая ситуация. Они невероятно плохо вели себя по отношению к нам. <…> Однако очень скоро они научатся не быть такими гадкими. Они это знают», — сказал глава вашингтонской администрации. «Карты у нас. У нас [на руках] намного больше карт, чем у них», — заявил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:45 28.06.2025
Противобункерные бомбы США оказались не в состоянии пробить защиту ядерного объекта в Исфахане - СМИ
0
1
10:00 28.06.2025
Шохин считает, что ключевая ставка должна быть 13-15% к концу года
0
116
09:40 28.06.2025
Президент США заявил, что не собирается финансировать иранский мирный атом
0
150
09:30 28.06.2025
Лицам и организациям, подозреваемым в диверсиях, начнут блокировать счета или иное имущество - Закон
0
158
09:00 28.06.2025
Начало июля будет в Москве довольно прохладным, температура - ниже климатической нормы - синоптики
0
201
21:35 27.06.2025
Информация об украинских недрах с грифом «секретно» станет открытой - министр
0
713
19:35 27.06.2025
В регионе Персидского залива уровень радиации не превышает норму - МАГАТЭ
0
733
18:50 27.06.2025
Путин заявил, что РФ хочет завершить СВО с нужным для себя результатом
0
1095
17:48 27.06.2025
Меморандумы РФ и Украины противоположны, но это неудивительно — Путин
0
952
17:12 27.06.2025
Школьные выпускные отменены в прифронтовых районах Запорожской области
0
795

Возврат к списку