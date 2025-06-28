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НОВОСТИ

Лицам и организациям, подозреваемым в диверсиях, начнут блокировать счета или иное имущество - Закон

09:30 28.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России с 5 июля начнут блокировать финансовые средства или иное имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.

«Законодательные изменения вступают в силу с 5 июля 2025 г. Решения будут приниматься на основании материалов, содержащих сведения о причастности лица к диверсионной деятельности (в том числе финансированию диверсии), и направляемых в межведомственную комиссию государственными органами и организациями, компетентными органами иностранных государств», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.

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