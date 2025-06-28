Шохин считает, что ключевая ставка должна быть 13-15% к концу года
10:00 28.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Параметры снижения инфляции и охлаждения экономики страны делают возможным снижение ключевой ставки к сентябрю до 18%, а к концу текущего года — до 13-15%. Об этом заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
«Простор [снижения ключевой ставки], безусловно, есть: цифры по инфляции этому способствуют, результаты охлаждения экономики в ряде отраслей. Даже наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения. Поэтому я думаю, что не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт. А такое снижение, которое должно повлиять на экономическую и финансовую ситуацию в промышленности и других отраслях. То есть, я думаю, что надо снижать до 18% уже — как минимум. И к концу года, я думаю, что она должна быть <…> 13-15%», — сказал Шохин.
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