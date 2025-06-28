Президент США заявил, что не собирается финансировать иранский мирный атом

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп возмутился и назвал "мистификацией" сообщения СМИ о том, что американская администрация изучает возможность выделения Ирану $30 млрд для мирной ядерной программы в обмен на прекращение его правительством обогащения урана.

"Тот, кто в фейковых новостных СМИ утверждает, что президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов, является подонком", - написал президент в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что "никогда не слышал об этой нелепой идее", назвав данные сообщения "мистификацией".