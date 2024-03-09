24 гражданина Таджикистана совершили теракты в 10 странах за последние 3 года — Рахмон

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон указал на рост числа террористических актов с участием граждан республики за рубежом, за последние три года 24 гражданина Таджикистана совершили такие преступления за границей, что нанесло ущерб репутации государства на мировой арене.

«В последние годы увеличилось количество актов терроризма со стороны некоторых граждан Таджикистана на территории других стран мира, эти бесчеловечные поступки наносят ущерб репутации таджикского государства и таджикской нации на мировой арене. По имеющимся данным, за последние три года 24 наших гражданина в 10 странах мира совершили террористические акты, в том числе путем взрыва в толпе людей», — сказал президент, выступая на встрече с активистами, общественниками и религиозными деятелями республики в Душанбе в преддверии священного для мусульман месяца Рамазан (Рамадан). Речь президента опубликовала пресс-служба главы государства.

Рахмон указал, что «самоубийство — это не джихад, а великий грех, противоречащий учениям и требованиям исламской религии». «Эти действия разрабатываются заинтересованными группами и специальными службами в некоторых странах, которые используют малую просвещенность, неопытность и невежество некоторых наших молодых людей. Мы знаем о корыстных целях врагов таджикской нации и принимаем все необходимые меры для их предотвращения. Указанные действия осуществляются с целью опорочить таджикский народ и таджикское государство», — сказал он.