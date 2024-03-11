Конгрессмены-республиканцы заявили, что не примут бюджетный запрос Байдена в текущем виде

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что они не примут в нынешнем виде бюджетный запрос администрации американского президента Джо Байдена на 2025 финансовый год (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года), и обвинили его в стремлении к бесконтрольным расходам.

«Стоимость предлагаемого президентом Байденом бюджета является еще одним ярким напоминанием ненасытного аппетита действующей администрации к безрассудным расходам и безразличия демократов к финансовой ответственности. Бюджет Байдена не просто ошибочен, это план по ускорению упадка Америки», — подчеркивается в заявлении спикера Палаты представителей Майка Джонсона (от штата Луизиана), лидера республиканского большинства в нижней палате Стивена Скалиса (от штата Луизиана) и других законодателей.

«Республиканцы в Палате представителей отвергают ошибочный бюджетный запрос Байдена и принимают меры, чтобы вернуть страну на путь финансового благоразумия», — отметили они.