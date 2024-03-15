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НОВОСТИ

КНР намерена ускорить разработку многоразовых тяжелых ракет

16:12 15.03.2024 Источник: Lenta.ru

Китай ускорит разработку двух многоразовых тяжелых ракет диаметром четыре и пять метров. Об этом сообщает «Синьхуа». Первый полет ракеты диаметром четыре метра запланирован на 2025 год. Пуск второго носителя должен состояться в 2026-м.

«Несмотря на остающиеся технические проблемы, разработка двух моделей еще на один шаг приближает нас к созданию рынка коммерческих космических запусков», — сказал глава отдела исследований и разработок Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Ван Вэй.

Он подчеркнул важность формирования коммерческой космической индустрии, которая будет способствовать всестороннему развитию китайской космонавтики.  Lenta.Ru

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