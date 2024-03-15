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Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ пройдет 16 марта

17:16 15.03.2024

В Москве 16 марта разыграют первые призы в рамках акции программы «Миллион призов» – «Выбираем вместе 2024», приуроченной к выборам главы РФ. По словам президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимира Платонова, розыгрыш состоится около 9:00.

«Кто сегодня проголосовал с 8:00 до 20:00 - завтра в районе 9:00 их розыгрыш будет. Я сегодня проголосовал, завтра я в районе 9:00 узнаю (результат). Потом следующий этап, в воскресенье – для тех, кто проголосовал в субботу с 8:00 до 8:00. И уже в понедельник, (для тех) кто проголосовал в воскресенье с 8:00 до 20:00 », – сказал Владимир Платонов.

Он отметил, что впервые акция была устроена московскими предпринимателями во время пандемии и это уже будет девятая подобная акция. По словам главы МТПП, в различные годы разыгрывались разные призы - тысяча, три, пять баллов, были машины и квартиры. Сейчас решено, что лучше будет больше небольших призов, чем несколько дорогих.

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