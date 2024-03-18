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НОВОСТИ

Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России

11:31 18.03.2024

Московский градоначальник Сергей Собянин поздравил жителей мегаполиса с десятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

«Сегодня день, значение которого для нашей страны и народа сложно переоценить: 10 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией, - напомнил мэр у себя в Telegram-канале. - Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости. Благодаря сплочению нашей страны и объединению граждан мы с честью и достоинством преодолевали и продолжаем преодолевать все трудности».

По словам Собянина, за десятилетие Крым и Севастополь серьезно изменились. По его словам, многое уже сделано, но также многое еще впереди. «За наше право на мирную и свободную жизнь сейчас мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, Россия и все мы – вместе – сделаем все, чтобы мечты и надежды наших людей стали реальностью», – отметил глава города.

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