ЕС должен удвоить свои военные заказы к 2030 году — Мишель

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства Евросоюза должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году ради того, чтобы «готовиться к войне, желая мира». Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в статье для брюссельского портала Euractiv.

«Мы должны поставить цель удвоить к 2030 году объем военных заказов у европейской промышленности. Это даст больше предсказуемости нашим компаниям. Многолетние контракты также мотивируют их на расширение производства оружия», — написал он.