ЕС должен удвоить свои военные заказы к 2030 году — Мишель
18:00 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государства Евросоюза должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году ради того, чтобы «готовиться к войне, желая мира». Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в статье для брюссельского портала Euractiv.
«Мы должны поставить цель удвоить к 2030 году объем военных заказов у европейской промышленности. Это даст больше предсказуемости нашим компаниям. Многолетние контракты также мотивируют их на расширение производства оружия», — написал он.
НОВОСТИ
- 17:32 18.03.2024
- Поставки яиц из Белоруссии в РФ в 2024 г. выросли в 3,1 раза, до 171,1 млн штук
- 17:12 18.03.2024
- На Украине отмечен рост дезертирства, с начала года уже почти 4,7 тыс. случаев
- 17:00 18.03.2024
- ЕС увеличит фонд военной помощи Киеву на 5 млрд евро — Сийярто
- 16:32 18.03.2024
- В Минобороны Украины заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ
- 16:12 18.03.2024
- Кадыров заявил, что готов выполнять приказы Путина любой сложности
- 16:00 18.03.2024
- Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
- 15:32 18.03.2024
- Мосгоризбирком: Итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна
- 15:32 18.03.2024
- The Guardian назвала возможных кандидатов в премьеры Британии в случае смещения Сунака
- 15:12 18.03.2024
- ВС РФ пресекли попытки проникновения украинских ДРГ в Белгородской области
- 15:00 18.03.2024
- Песков объяснил идею «санитарной зоны» между РФ и Украиной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать