Ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце
12:32 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две вспышки высокого класса зарегистрированы на Солнце, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«20 марта в 02:27 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут. В 10:36 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M7.4 продолжительностью 24 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении ИПГ.
После второй вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, повысился до R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально). В настоящее время, согласно данным, степень на уровне штиля.
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