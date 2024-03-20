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Ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце

12:32 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две вспышки высокого класса зарегистрированы на Солнце, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«20 марта в 02:27 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут. В 10:36 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M7.4 продолжительностью 24 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении ИПГ.

После второй вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, повысился до R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально). В настоящее время, согласно данным, степень на уровне штиля.

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