Пенсионерам стал доступен «Накопительный счет» Сбера со ставкой до 14% годовых
13:07 22.03.2024
С ноября 2023 года, когда был запущен продукт, клиенты открыли уже более 3 млн таких счетов. Различными накопительными решениями банка пользуются более половины пенсионеров-клиентов Сбера по всей стране, и поэтому новый продукт вызовет интерес, уверены в Сбере.
«Воспользоваться «Накопительным счетом» может любой житель страны, который получает пенсию на карту Сбера – от Социального фонда России либо военных ведомств, – рассказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Количество счетов не ограничено. Если это первый «Накопительный счет» человека, действует приветственная надбавка – 14% годовых на 3 месяца, потом – 10%. Счет можно пополнять в любое время на сумму до 10 млн руб. Всегда можно снять деньги, когда они потребуются».
Продукт взял от вклада высокую доходность, а от счета – гибкость: нет ограничений по пополнению и снятию средств, отметил Сергей Широков. По его словам, открыть счет можно в СберБанк Онлайн.
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