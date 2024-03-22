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НОВОСТИ

Пенсионерам стал доступен «Накопительный счет» Сбера со ставкой до 14% годовых

13:07 22.03.2024

Сбер сделал доступным для пенсионеров «Накопительный счет» с начислением процентов на ежедневный остаток. Клиенты могут открыть несколько таких счетов под разные цели. Раньше его могли открыть зарплатные и премиальные клиенты, причем действовало ограничение на количество таких счетов – можно было открыть только один счет, сообщает пресс-службы Сбера.

С ноября 2023 года, когда был запущен продукт, клиенты открыли уже более 3 млн таких счетов. Различными накопительными решениями банка пользуются более половины пенсионеров-клиентов Сбера по всей стране, и поэтому новый продукт вызовет интерес, уверены в Сбере.

«Воспользоваться «Накопительным счетом» может любой житель страны, который получает пенсию на карту Сбера – от Социального фонда России либо военных ведомств, – рассказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Количество счетов не ограничено. Если это первый «Накопительный счет» человека, действует приветственная надбавка – 14% годовых на 3 месяца, потом – 10%. Счет можно пополнять в любое время на сумму до 10 млн руб. Всегда можно снять деньги, когда они потребуются».

Продукт взял от вклада высокую доходность, а от счета – гибкость: нет ограничений по пополнению и снятию средств, отметил Сергей Широков. По его словам, открыть счет можно в СберБанк Онлайн.


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