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РФ и КНР наложили вето на американскую резолюцию СБ ООН по Газе

17:00 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали представленный Соединенными Штатами проект ближневосточной резолюции, в которой «определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня», но нет соответствующего требования или призыва. Как передает корреспондент ТАСС, за документ проголосовали 11 из 15 членов Совбеза.

Помимо России и Китая, против документа выступил Алжир. Гайана воздержалась. Свои голоса в поддержку отдали Великобритания, Мальта, Мозамбик, Республика Корея, Словения, США, Сьерра-Леоне, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония.

Резолюция «определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня для защиты мирного населения всех сторон <…> и однозначно поддерживает международные дипломатические усилия, направленные на достижение такого прекращения огня в привязке к освобождению всех остающихся заложников». Документ отвергает действия, которые уменьшают территорию сектора Газа, в том числе путем официального или неофициального создания буферных зон, осуждает призывы к перемещению населения палестинского анклава и «отвергает любые попытки демографических или территориальных изменений» в нем. Кроме того, резолюция «требует», чтобы радикальное движение «ХАМАС и прочие вооруженные группы немедленно предоставили гуманитарный доступ ко всем остающимся заложникам».

Как ранее заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, документ СБ ООН должен содержать «требование» или «призыв», но не «определение необходимости».

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