Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», имели при себе автоматы АК и большое количество боеприпасов – СК РФ
05:00 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи в «Крокус сити холле» изымают оружие и боеприпасы, обнаруженные после теракта. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Следователи изымают с места преступления оружие, боеприпасы, которые в настоящее время осматривают. Оперативно начали проводиться по оружию и боеприпасам баллистические экспертизы», — сказала она. Следователи также изучают записи с камер видеонаблюдения.
Неизвестные, устроившие теракт в «Крокус сити холле» в Подмосковье, были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и боеприпасов. Это следует из видео СК России, распространенного пресс-службой.
Как видно на кадрах, силовики изъяли с места преступления тюнингованный автомат Калашникова, большое количество патронов и боеприпасов к автоматическому оружию, а также разгрузку со снаряженными обоймами, которые использовались террористами.
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