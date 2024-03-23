Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», имели при себе автоматы АК и большое количество боеприпасов – СК РФ

05:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи в «Крокус сити холле» изымают оружие и боеприпасы, обнаруженные после теракта. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следователи изымают с места преступления оружие, боеприпасы, которые в настоящее время осматривают. Оперативно начали проводиться по оружию и боеприпасам баллистические экспертизы», — сказала она. Следователи также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Неизвестные, устроившие теракт в «Крокус сити холле» в Подмосковье, были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и боеприпасов. Это следует из видео СК России, распространенного пресс-службой.

Как видно на кадрах, силовики изъяли с места преступления тюнингованный автомат Калашникова, большое количество патронов и боеприпасов к автоматическому оружию, а также разгрузку со снаряженными обоймами, которые использовались террористами.