Генсек Интерпола заявил о готовности помочь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»

09:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании нападения на гражданских лиц в «Крокус сити холле». Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток.

«Я решительно осуждаю нападение в „Крокус сити холле“, это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании», — написал он на своей странице в соцсети X.