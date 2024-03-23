Генсек Интерпола заявил о готовности помочь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»
09:55 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании нападения на гражданских лиц в «Крокус сити холле». Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток.
«Я решительно осуждаю нападение в „Крокус сити холле“, это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании», — написал он на своей странице в соцсети X.
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