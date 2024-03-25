Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали вину, еще трое задержаны — Бастрыкин

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все четверо исполнителей теракта в «Крокус сити холле» признали вину, еще трое задержаны за помощь террористам. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«Четверым исполнителям теракта предъявлены обвинения, и они заключены под стражу. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке к теракту. Следствием, кроме того, установлены и задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке тракта. Предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, переводили денежные средства», — сказал он.

Глава СК уточнил, что в отношении троих фигурантов в суд направлено ходатайство о заключении под стражу.