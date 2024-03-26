0
0
157
НОВОСТИ

В Киеве признали, что чувствуют нежелание Запада помогать Украине

13:00 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Politico признал, что иногда западные партнеры действуют так, будто хотят создать сложности Вооруженным силам Украины.

«Да, чувствую», — сказал он в ответ на вопрос, чувствует ли он иногда, что Запад хочет, чтобы Украина воевала «со связанной за спиной рукой».

Кулеба обвинил партнеров в несоответствии их заявлений и действий. По его мнению, Запад «возвращается к обычному способу ведения политики» по мере затягивания конфликта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 26.03.2024
Британский суд отказался немедленно экстрадировать Ассанжа в США, потребовал гарантии
0
40
14:00 26.03.2024
Россия открыта для диалога с США, но выступает за комплексное обсуждение вопросов - Песков
0
73
13:32 26.03.2024
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл»
0
143
13:20 26.03.2024
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня — СМИ
0
158
13:05 26.03.2024
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области
0
171
12:32 26.03.2024
ЦЕРН отказала члену делегации РФ в участии в экскурсии в составе группы МПС — Косачев
0
260
12:20 26.03.2024
Любая провокация на госгранице должна пресекаться военным путем — Лукашенко
0
223
12:05 26.03.2024
Армения не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их — Пашинян
0
247
12:00 26.03.2024
Без помощи США денег Украине хватит на несколько месяцев — депутат Рады
0
250
11:32 26.03.2024
Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по обвинению в теракте
0
316

Возврат к списку