В Киеве признали, что чувствуют нежелание Запада помогать Украине
13:00 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Politico признал, что иногда западные партнеры действуют так, будто хотят создать сложности Вооруженным силам Украины.
«Да, чувствую», — сказал он в ответ на вопрос, чувствует ли он иногда, что Запад хочет, чтобы Украина воевала «со связанной за спиной рукой».
Кулеба обвинил партнеров в несоответствии их заявлений и действий. По его мнению, Запад «возвращается к обычному способу ведения политики» по мере затягивания конфликта.
НОВОСТИ
- 14:12 26.03.2024
- Британский суд отказался немедленно экстрадировать Ассанжа в США, потребовал гарантии
- 14:00 26.03.2024
- Россия открыта для диалога с США, но выступает за комплексное обсуждение вопросов - Песков
- 13:32 26.03.2024
- Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл»
- 13:20 26.03.2024
- Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня — СМИ
- 13:05 26.03.2024
- ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области
- 12:32 26.03.2024
- ЦЕРН отказала члену делегации РФ в участии в экскурсии в составе группы МПС — Косачев
- 12:20 26.03.2024
- Любая провокация на госгранице должна пресекаться военным путем — Лукашенко
- 12:05 26.03.2024
- Армения не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их — Пашинян
- 12:00 26.03.2024
- Без помощи США денег Украине хватит на несколько месяцев — депутат Рады
- 11:32 26.03.2024
- Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по обвинению в теракте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать