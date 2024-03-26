В Киеве признали, что чувствуют нежелание Запада помогать Украине

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Politico признал, что иногда западные партнеры действуют так, будто хотят создать сложности Вооруженным силам Украины.

«Да, чувствую», — сказал он в ответ на вопрос, чувствует ли он иногда, что Запад хочет, чтобы Украина воевала «со связанной за спиной рукой».

Кулеба обвинил партнеров в несоответствии их заявлений и действий. По его мнению, Запад «возвращается к обычному способу ведения политики» по мере затягивания конфликта.