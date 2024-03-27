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Эксперт объяснила, почему Сбер обнародовал информацию о поддержке жителей приграничных территорий

10:35 27.03.2024

Cбербанк с самого начала специальной военной операции занимал позицию поддержки заемщиков, пострадавших от военных действий и атак на приграничные с Украиной территории, но, возможно, не хотел привлекать к этому внимание и пиариться на этом. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

По ее словам, когда благотворительность крупной компании становится заметной, это стимулирует другие организации оказывать помощь. По мнению эксперта, теракт в «Крокус Сити Холле» послужил толчком для еще большей консолидации общества. «Случившаяся трагедия показала, что крупные компании повели себя не хуже простых людей», – сказала Анна Федорова.

Эксперт не исключила, что, возможно, в этот момент кто-то мог начать возмущаться, что банки помогают пострадавшим при теракте в «Крокусе», но не помогают тем, кого ежедневно обстреливают на приграничных территориях – в Белгороде, Курске. «Поэтому Сбер мог именно в эти дни обнародовать информацию о том, что в компании не первый год действует программа поддержки, по которой списываются долги не только жертв терактов и чрезвычайных ситуаций, но также пострадавших от военных действий и атак на приграничные территории», – предположила политолог.

Ранее Сбер сообщил о списании кредитов клиентов, погибших от военных действий и терактов.

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