В Сбере давно помогают жителям граничащих с Украиной регионов
19:00 26.03.2024
Сбербанк с первых дней специальной военной операции (СВО) фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях, приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В частности, еще с 2019 года в банке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и т.д.). «С 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и клиенты, пострадавшие, погибшие при СВО», – отметили в кредитной организации.
Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях, подчеркнули в банке. «Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года», – добавили в Сбере.
Сотрудники Сбера постоянно на связи с органами власти, в офисах банка, дежурят в пунктах сбора населения, выезжают к клиентам для проведения консультаций и помощи с оформлением документов.
«Банк просит всех, кому необходима помощь по таким случаям обратиться по номеру телефона 8(800)200-8-200 для оперативного решения вопроса», – обратились в Сбере.
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