Политолог отметил инициативы Сбера по поддержке жителей приграничных регионов

11:02

Ключевую роль в помощи пострадавшим в ходе обстрелов и атак в приграничных регионах играет российский бизнес, своими действиями возрождая лучшие традиции благотворительности и милосердия отечественного предпринимательства. Об этом политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов сказал «Ленте.ру».

«Отдельно хотелось бы отметить инициативы Сбербанка. С первых дней СВО крупнейший отечественный банк распространил программу поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях на своих клиентов из приграничных регионов, Белгородской и Курской областей, потерпевших или погибших от военных действий неприятеля», – заявил политолог.

Шаповалов отметил, что Сбербанк не афишировал свою позицию. По его мнению, эти действия, полностью соответствующие этическим принципам и исторически сложившимся традициям отечественных благотворителей и меценатов, достойны самых высоких слов благодарности.