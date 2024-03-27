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НОВОСТИ

Политолог отметил инициативы Сбера по поддержке жителей приграничных регионов

11:02 27.03.2024

Ключевую роль в помощи пострадавшим в ходе обстрелов и атак в приграничных регионах играет российский бизнес, своими действиями возрождая лучшие традиции благотворительности и милосердия отечественного предпринимательства. Об этом политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов сказал «Ленте.ру».

«Отдельно хотелось бы отметить инициативы Сбербанка. С первых дней СВО крупнейший отечественный банк распространил программу поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях на своих клиентов из приграничных регионов, Белгородской и Курской областей, потерпевших или погибших от военных действий неприятеля», – заявил политолог.

Шаповалов отметил, что Сбербанк не афишировал свою позицию. По его мнению, эти действия, полностью соответствующие этическим принципам и исторически сложившимся традициям отечественных благотворителей и меценатов, достойны самых высоких слов благодарности.

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