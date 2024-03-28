Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

10:07

В Москве продолжается выполнение нескольких важных проектов социальной поддержки горожан. По словам мэра Сергея Собянина, в рамках программы "Социальную помощь в больницах" запущенной в 2022 году, специалисты оказали уже более 166 тыс. услуг.



Еще один проект - психологическое сопровождение пациентов с онкозаболеваниями и их родственников - стартовал с конца 2021 года и горожане смогли получить более 5,9 тыс. консультаций. Кроме того, в 2023 году проект был расширен и сейчас в мегаполисе работает отдельная Московская служба онкопсихологов.

Еще в столице действует Единый центр поддержки для участников СВО и их семей. В октябре 2023 года был открыт второй корпус — спортивно-досуговый клуб для ветеранов спецоперации.

А в конце 2023 года стартовала работа центра "Профессии будущего" на улице Щепкина. Он предлагает 75 коротких образовательных программ, причем рабочим специальностям можео обучиться на производственных площадках.

По словам Собянина, важными партнерами Москвы стали социально ориентированные некоммерческие организации, представители которых оказывают помощь тем, кому она очень нужна.

"Мы же в свою очередь поддерживаем некоммерческий сектор, реализуя различные программы. В Москве уже пять лет работает комплекс проектов "Москва — добрый город". Также проводим конкурс грантов, в прошлом году их получили 84 НКО", - отметил градоначальник.