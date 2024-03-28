Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд — Reuters
11:20 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Убытки зарубежных фирм, вызванные уходом с российского рынка после февраля 2022 года, превысили $107 млрд. Такие данные привело агентство Reuters, журналисты которого проанализировали отчеты компаний.
По его информации, такой объем потерь связан с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов фирм. Новые данные, как утверждает агентство, говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года.
«Компании, которые все еще стремятся уйти из России, скорее всего, столкнутся с дополнительными трудностями, будут вынуждены пойти на большие списания активов и [понесут] большие убытки», — приводит Reuters мнение представителя консалтинговой компании S-RM Яна Мэсси.
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