Французы оценили свой страх перед возможностью терактов в стране на 7 из 10

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французы сильно опасаются возможных террористических атак в стране, общий уровень страха среди населения составил 7 баллов по 10-балльной шкале. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой CSA по заказу телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты Le Journal de Dimanche (JDD).

Участники опроса высказывали мнение, насколько сильно они опасаются очередного теракта во Франции в ближайшие недели и месяцы. Им необходимо было дать оценку своим опасениям по шкале от 0 до 10, где 0 соответствует «очень слабому» страху, а 10 — «очень сильному».

Согласно результатам опроса, женщины испытывают больший страх (7,3) перед вероятными новыми терактами, нежели мужчины (6,7). Помимо этого, население в возрасте до 35 лет испытывает больший страх (6,8 — 7) по сравнению с французами в возрасте от 35 до 49 лет (6,6). Жители от 50 лет и старше новых терактов боятся еще сильнее (7,1 — 7,2). Такая разница может отражать различный уровень гражданской активности опрошенных, их подверженности информации, распространяемой в СМИ, и восприимчивости к государственной политике страны, пишет газета JDD.