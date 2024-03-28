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Китай разработал зенитную ракету с дальностью полета свыше 2 тыс. км — СМИ

13:20 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские ученые разработали зенитную управляемую ракету (ЗУР), которая может поражать воздушные цели на расстоянии свыше 2 тыс. км. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Разработкой ракеты занималась команда специалистов под руководством научного сотрудника Северо-западного политехнического университета Су Хуа, уточняет газета, в распоряжение которой попала статья из журнала Chinese language Journal of Graphics. «Ракета сможет сбивать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики, препятствуя их вмешательству в возможные региональные конфликты», — приводит издание фрагмент исследования.

Согласно техническому заданию, длина новой ракеты не должна превышать 10 метров, а масса — 4 тонны, чтобы ее можно было запускать с подвижных пусковых установок. Однако китайским конструкторам удалось превзойти требования заказчика и создать ракету сверхдальнего действия длиной всего 8 метров и массой 2,5 тонны.

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