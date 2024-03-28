Шойгу вручил «Золотую Звезду» Мордвичеву, командовавшему освобождением Авдеевки

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Об этом сообщили в Минобороны России.

Шойгу поздравил Мордвичева, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. «Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено, поэтому и верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, и страна оценила ваш ратный труд», — сказал министр.

18 февраля ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР. Город был полностью взят под контроль группировкой войск «Центр» под командованием Мордвичева.