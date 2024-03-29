В ЛНР задержали жителя республики, передававшего Киеву данные о военных РФ
11:05 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР), собиравшего для Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины данные о местах дислокации подразделений ВС России в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по ЛНР.
«Житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание и передачу сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.
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