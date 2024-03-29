В ЛНР задержали жителя республики, передававшего Киеву данные о военных РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР), собиравшего для Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины данные о местах дислокации подразделений ВС России в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по ЛНР.

«Житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание и передачу сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.