Нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть в 2023 году — Новак
12:00 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в Координационном центре правительства РФ в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
«Перевозка транзитных грузов по СМП в прошлом году также достигла рекордных за всю историю маршрута значений — 2,1 млн т. Основным транзитным грузом в прошлом году стала нефть. Такого результата удалось добиться за счет перенаправления грузов из портов Балтики, с традиционного маршрута через Суэцкий канал на Северный морской путь», — сказал он.
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