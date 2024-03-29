Россия не приемлет «правил», навязанных ей для переговоров по Украине — Песков
15:00 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не приемлет каких-либо «правил», навязанных ей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о так называемой формуле мира, в соответствии с которой должны проходить переговоры, представитель Кремля сказал: «Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то еще выработаны».
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