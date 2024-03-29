0
0
126
НОВОСТИ

Россия не приемлет «правил», навязанных ей для переговоров по Украине — Песков

15:00 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не приемлет каких-либо «правил», навязанных ей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о так называемой формуле мира, в соответствии с которой должны проходить переговоры, представитель Кремля сказал: «Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то еще выработаны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 29.03.2024
В Таджикистане задержали девять человек из-за связей с терактом в «Крокусе» — Reuters
0
44
15:30 29.03.2024
Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление
0
24
15:12 29.03.2024
Общий объем помощи США Украине превысил $113 млрд
0
89
14:32 29.03.2024
Удар по силам Франции на Украине не является основанием для коллективного ответа — DPA
0
175
14:12 29.03.2024
Переговоры по Украине должен вести Запад, Россия не видит в украинцах партнеров — Орбан
0
173
14:00 29.03.2024
Соотечественникам в Таджикистане предложили получить статус репатрианта в РФ
0
227
13:32 29.03.2024
Сырский заявил о планах призвать в ВСУ «существенно меньше», чем 500 тыс. украинцев
0
251
13:20 29.03.2024
Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры
0
276
13:05 29.03.2024
Более 100 аэродромов в РФ требуют ремонта и реконструкции — Савельев
0
266
13:00 29.03.2024
Первичная заболеваемость ожирением в РФ снизилась на 16% по сравнению с 2019 г. — Голикова
0
224

Возврат к списку