Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление

15:30

Разработчик платформы GitVerse СберТех (дочерняя компания Сбера) внес десятки улучшений в ее базовую функциональность для работы с исходным кодом и представил ее новые возможности, которые помогают ускорить и упростить разработку. Об этом команда платформы рассказала на онлайн-презентации «GitVerse: открой вселенную кода».

CI/CD-инструменты позволят автоматизировать сборку исходного кода и процессы поставки. Разработчики теперь могут воспользоваться уже написанными скриптами сборки, в один клик перенося свои проекты с Git-репозиториев. Технология оповещения о новых событиях на сервере (вебхуки) позволяет реализовать еще больше сценариев автоматизации. По событиям в GitVerse можно вызвать через API сторонние сервисы. Например, при определенных событиях в репозитории можно запустить сторонний сборочный конвейер или отправить уведомление в мессенджер.

Кроме того, теперь AI-ассистент поможет разработчику решать задачи, связанные с кодом, в окне чата непосредственно в среде разработки. Сервис чата также доступен и в GitVerse, где при просмотре репозитория можно получить объяснение, что делает та или иная часть кода, а также советы по его улучшению. Список языков программирования, которые поддерживает GigaCode, пополнил Ruby, а также стала доступна генерация текстовых данных в формате JSON. На сегодняшний день AI-ассистент поддерживает уже более 15 популярных языков программирования и устанавливается как плагин в привычные среды разработки, включая IDEA, PyCharm, VSCode, Jupyter.

Теперь разработка на GitVerse доступна не только индивидуальным разработчикам, но и малым и средним предприятиям. Компании могут организовать совместную работу команды и управлять доступами к своим репозиториям.

«При разработке новой функциональности мы учитываем пожелания пользователей, добавляем необходимые инструменты, чтобы они могли вести разработку еще проще и быстрее, – рассказал Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха. – С каждым релизом платформа будет становиться все более удобной и пополняться новыми популярными репозиториями, open source-версиями продуктов и инструментами для эффективной разработки. Будущее разработки мы видим в создании удобной среды по принципу единого окна, в которой все члены команды могут работать на своем этапе производственного процесса, заказывать облачную инфраструктуру и общаться. На всех этапах разработки партнерскую роль будет занимать AI: помогать писать код, советовать, как сконфигурировать стенд, готовить документацию, подсказывать шаги по CI/CD-конвейеру».

На мероприятии также представили дорожную карту развития платформы, согласно которой в этом году появится еще больше полезной функциональности для разработчиков:

– новые инструменты для управления проектами, позволяющие удобно организовывать рабочие процессы;

– интегрированная среда разработки позволит разворачивать полностью настроенные инструменты разработки в облаке. Функциональность будет доступна прямо из браузера: разработчик сможет легко и быстро открыть любой репозиторий GitVerse в среде разработки;

– новые функции GigaCode: генерация тестов, автоматическое создание документации и умный рефакторинг. Число языков, которые поддерживает GigaCode, пополнят PHP, HTML, CSS, Markdown и Rust;

– инструменты для безопасной разработки (оркестрация CI/CD, статический анализатор, управление секретами и безопасность зависимостей);

– удобный и безопасный вход через популярные сервисы идентификации личности, а также мобильная версия платформы.