Украина готовит резервы для нового наступления — Сырский

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина на данном этапе пытается сохранить территории и готовит резервы для проведения нового наступления. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью агентству Укринформ.

«Наша цель — не допустить утраты своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наибольшие возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — сказал он.

Сырский добавил, что пока ВСУ находятся в обороне, в частности укрепляют свои позиции в районе Харькова. «На сегодня проводим большой комплекс работ по фортификационному обустройству территорий, устанавливаем комплексную систему заграждений», — отметил он.