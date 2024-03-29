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Украина готовит резервы для нового наступления — Сырский

16:12 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина на данном этапе пытается сохранить территории и готовит резервы для проведения нового наступления. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью агентству Укринформ.

«Наша цель — не допустить утраты своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наибольшие возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — сказал он.

Сырский добавил, что пока ВСУ находятся в обороне, в частности укрепляют свои позиции в районе Харькова. «На сегодня проводим большой комплекс работ по фортификационному обустройству территорий, устанавливаем комплексную систему заграждений», — отметил он.

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