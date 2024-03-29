Отношения с ближайшими соседями являются для РФ наиболее важными, заявил Путин
17:00 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ отношения на международной арене с ближайшими партнерами.
«Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — сказал он.
Президент отметил, что «так повелось традиционно, и уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растет». «Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учета интересов друг друга», — заявил он.
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