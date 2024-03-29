Отношения с ближайшими соседями являются для РФ наиболее важными, заявил Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ отношения на международной арене с ближайшими партнерами.

«Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — сказал он.

Президент отметил, что «так повелось традиционно, и уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растет». «Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учета интересов друг друга», — заявил он.