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НОВОСТИ

Отношения с ближайшими соседями являются для РФ наиболее важными, заявил Путин

17:00 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ отношения на международной арене с ближайшими партнерами.

«Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — сказал он.

Президент отметил, что «так повелось традиционно, и уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растет». «Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учета интересов друг друга», — заявил он.

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