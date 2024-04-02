Атаковавший НПЗ в Нижнекамске беспилотник обезврежен системой РЭБ, пострадавших нет — мэр

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система РЭБ перехватила атаковавший НПЗ в Нижнекамске беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил ТАСС глава Нижнекамского муниципального района и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

«На сегодняшний день атака была, самолетного типа дрон. Он не взорвался, работала система РЭБ. Сегодня этот самолет обезврежен. <…> Пожара нет, никаких разрушений нет, пострадавших нет. Все под контролем. Все службы работают», — сказал Муллин, уточнив, что беспилотник пытался атаковать расположенный в городе НПЗ.