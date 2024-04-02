Атаковавший НПЗ в Нижнекамске беспилотник обезврежен системой РЭБ, пострадавших нет — мэр
11:05 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система РЭБ перехватила атаковавший НПЗ в Нижнекамске беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил ТАСС глава Нижнекамского муниципального района и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.
«На сегодняшний день атака была, самолетного типа дрон. Он не взорвался, работала система РЭБ. Сегодня этот самолет обезврежен. <…> Пожара нет, никаких разрушений нет, пострадавших нет. Все под контролем. Все службы работают», — сказал Муллин, уточнив, что беспилотник пытался атаковать расположенный в городе НПЗ.
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