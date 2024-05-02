Украинский журналист обвинил Зеленского в неудачах ВСУ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неудачи, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят на поле боя, стали следствием стратегических ошибок руководства страны, включая президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил украинский журналист и экс-советник министра обороны Юрий Бутусов, сообщает портал Tagesschau.

По словам журналиста, украинское руководство несет ответственность за стратегические просчеты, благодаря которым Россия за короткое время «смогла взять под свой контроль целый ряд населенных пунктов». При этом, по информации Бутусова, Зеленский не хочет признавать правду и увольняет представителей военного руководства за доклады, содержащие негативную информацию. «Есть множества оптимистичных докладов [украинского командования президенту], которые не соответствуют действительности», — отметил журналист.