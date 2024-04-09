Пик паводка в Орске прошел, в Старом городе уровень воды снизился почти на 1 метр
15:32 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень воды в затопленном Орске снижается, в микрорайоне Старый город вода отступила почти на метр. Это говорит о прохождении пика паводка, заявил глава Орска Василий Козупица в эфире телеканала «Россия-24».
«Вода падает в разных районах по-разному. В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать», — сказал Козупица.
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